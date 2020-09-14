Архангельск, 14 сентября 2020, 23:39 — REGNUM В Архангельской области подвели итоги 20 муниципальных избирательных кампаний — в органы местного самоуправления в Единый день голосования были выбраны 132 депутата.
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Как сообщили ИА REGNUM в областном избиркоме, по итогам голосования депутатские мандаты распределились следующим образом: 99 мандатов — у «Единой России», 7 мандатов — у «Справедливой России», 2 мандата — у «КПРФ» и 1 мандат — у «Партии Роста». Самовыдвиженцев среди избранных депутатов — 23. членам ЛДПР не досталось ни одного мандата.
Как сообщало ИА REGNUM, губернатором Архангельской области избран Александр Цыбульский, он набрал более 69% голосов.