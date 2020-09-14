Берлин, , 23:38 — REGNUM Шансы на проведение в 2020 г. саммита Европейский союз — Китай в очном формате невелики из-за пандемии коронавируса, хотя и Брюссель, и Пекин хотели бы очных, а не дистанционных переговоров.

Ангела Меркель Bundeskanzlerin.de

Об этом 14 сентября сообщила журналистам федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Заявление она сделала, проведя переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и руководством ЕС в формате видеоконференции.

Меркель охарактеризовала отношений ЕС и Китая положительно, указав при этом на такие разногласия, как отношение к «правам человека» в Гонконге и соблюдение прав меньшинств.

Напомним, саммит ЕС — Китай, запланированный на 14 сентября в городе Лейпциге (Саксония, Германия), был переведён в видеоформат из-за COVID-19.

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