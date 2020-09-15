Тегеран, , 07:50 — REGNUM 14 министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Германии в Тегеране с целью выразить протест страны в связи с опубликованными недавно твитами немецкого посольства. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В результате резкой реакции властей ФРГ на судебное решение в Иране в своём Twitter-аккаунте МИД Исламской Республики решительно осудил «недипломатичное действие» Германии, назвав ее вмешательством во внутренние дела страны.

Согласно заявлению министерства, генеральный директор органа по европейским делам подверг критике реакцию посольства ФРГ в Тегеране.

«Вмешательство в законы, нормативные акты и независимые судебные процедуры Исламской Республики Иран недопустимо, и ожидается, что посольство Германии признает пределы своих дипломатических обязанностей», — отметили в министерстве.

Германский посол указал, что он передаст этот вопрос на рассмотрение властям своей страны.