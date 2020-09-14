Вашингтон, , 23:22 — REGNUM Выборы в Национальную ассамблею Венесуэлы, которые пройдут 6 декабря 2020 г., в США считают «мошенничеством», сообщила 14 сентября журналистам зампомощника госсекретаря США Кэрри Филипетти.

Она добавила, что Вашингтон даже не считает эти выборы выборами, поскольку они якобы не могут быть справедливыми при действующей власти.

Николаса] Мадуро». Филипетти «Свободные и справедливые выборы — парламентские, президентские или иные — невозможны под руководством [президента Венесуэлы».

Филипетти от лица США заявила, что в Венесуэле должно быть сформировано «переходное правительство в соответствии с конституцией», которое бы могло «управлять при свободных и справедливых процессах президентских выборов».

Представитель госдепа заверила, что Штаты намерены и дальше добиваться, чтобы в Венесуэле появилась «переходная власть». Она добавила, что считает целью Мадуро превращение такого «демократического» института как Национальная ассамблея в подконтрольный «режиму» орган.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале сентября США ввели очередные санкции — на этот раз против высшего руководства Национального избирательного совета Венесуэлы.

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