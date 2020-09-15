Тегеран, , 08:15 — REGNUM 12 сентября премьер-министр Ирака Мустафа аль-Кадими посетил пограничный с Ираном таможенный пункт Башмак в Иракском Курдистане. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Во время своего визита аль-Кадими был проинформирован о транзите товаров на пограничном посту Башмак, а также о таможенных условиях, созданных для ведения приграничной торговли между Исламской Республикой Иран (ИРИ) и Иракским Курдистаном.

Визит на пограничный пост Башмак был проведён в рамках официальной поездки премьер-министра Ирака в Курдистан впервые с тех пор, как он вступил в эту должность в мае 2020 года.

Должностные лица Башмакского трансграничного таможенного терминала внесли предложения по расширению приграничной торговли с целью в дальнейшем способствовать увеличению доходов и развитию торговли с Ираном.