Белград, , 23:36 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич в понедельник, 14 сентября, рассказал патриарху Сербской православной церкви Иренею о Вашингтонских соглашениях о нормализации экономических отношений с Косово.

Патриарх Ириней и Александр Вучич Predsednik.rs

В пресс-релизе, опубликованном администрацией президента, сообщается, что Вучич обсудил с церковным иерархом положение сербского народа в Косово, Черногории, Хорватии, Республике Сербской и других субъектах Боснии и Герцеговины.

Напомним, в соответствии с Вашингтонскими соглашениями Косово передает в юрисдикцию Сербии дела, затрагивающие интересы Сербской православной церкви.

7 сентября на встрече Вучича с премьер-министром Косово Авдуллой Хоти в Брюсселе был поднят вопрос о создании Ассоциации сербских муниципалитетов с исполнительными полномочиями на территории Косово.

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