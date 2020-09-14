Сараево, , 23:00 — REGNUM 14 сентября в Сараево председатель и члены Центральной избирательной комиссии Боснии и Герцеговины провели встречу с послом Йоханом Сатлером, главой делегации ЕС и специальным представителем ЕС в БиГ, и его коллегами. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

Председатель ЦИК воспользовался этой возможностью, чтобы поблагодарить делегацию ЕС в БиГ за существенную поддержку, которую её члены и посол Сатлер постоянно оказывают Центральной избирательной комиссии БиГ.

На встрече обсуждался статус и реализация проекта «Разработка стратегии и Плана действий по улучшению целостности, прозрачности и эффективности избирательного процесса в Боснии и Герцеговине», финансируемого делегацией ЕС.

Также обсуждались проблемы, с которыми сталкивается Центральная избирательная комиссия в ходе организации и подготовки муниципальных выборов в БиГ в 2020 году, особенно в вопросах, связанных с межинституциональным сотрудничеством, подачей заявлений избирателями по почте и проведением выборов во время пандемии COVID-19.