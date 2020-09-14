Приштина, , 22:55 — REGNUM Министр юстиции Косово Селим Селими 14 сентября осудил возбуждение дела в отношении главы Албанского национального совета — организации, объединившей партии, представляющей албанцев, проживающих на территории Прешевской долины в Сербии — Рагми Мустафы.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе встречи с политиком Селими назвал возбуждение Судом Буяноваца процесса в отношении Мустафы низким актом, препятствующим продолжению диалога между Сербией и Косово. Селими пообещал оказать соплеменнику помощь в качестве министра юстиции.

11 сентября против Мустафы было возбуждено дело за использование албанского флага (черный орел на красном фоне) в День флага Албании 28 ноября 2019 года. Флаг был выставлен в офисе Албанского национального совета.