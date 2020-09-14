Анкара, , 21:59 — REGNUM Россия и Турция 15−16 сентября проведут очередные консультации на уровне представителей военных и дипломатических ведомств по ситуации в Сирии и Ливии, сообщает 14 сентября пресс-служба МИД Турции.

Поясняется, что речь будет идти о технических вопросах взаимодействия.

«Консультации между турецкими и российскими межведомственными делегациями по Сирии и Ливии продолжатся 15−16 сентября в Анкаре на техническом уровне», — указано в опубликованном Анкарой коммюнике.

Напомним, ранее подобные консультации проходили с 31 августа по 1 сентября в Москве.

Читайте ранее в этом сюжете: Анкара призвала США к нейтралитету по кипрскому вопросу