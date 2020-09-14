Вашингтон, , 21:46 — REGNUM Китай создает системы ядерного оружия, несовместимые с принципом неприменения его первым, заявил 14 сентября на брифинге в Пентагоне начальник Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард.

По его словам, ряд средств, создаваемых в Китае, не соответствуют с китайской доктриной неприменения первым ядерных вооружений.

«Я вижу, как Китай разрабатывает целый ряд средств, которые были бы несовместимы с политикой неприменения первым. Не мне судить, намерены ли они её соблюдать. Могу только сказать, что у них, безусловно, есть потенциал, позволяющий выполнить сколько угодно несовместимых с ней стратегий сдерживания», — сказал адмирал Ричард.

«У Китая теперь есть возможность напрямую угрожать нашей родине посредством подводной лодки, вооруженной баллистическими ракетами», — отметил Ричард. и добавил, что считает это переломным моментом.

Кроме того, начальник Стратегического командования Вооруженных сил США заявил, что необходимо использовать различные стратегии сдерживания в отношении России и Китая.

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