Архангельск, , 21:29 — REGNUM Министр культуры Архангельской области Вероника Яничек написала заявление об увольнении. Об этом чиновница сообщила в соцсетях.

«Я горжусь нашими делами и желаю моим дорогим коллегам из регионального министерства и уважаемым мною руководителям и коллективам подведомственных учреждений продолжать реализовывать умные, талантливые, перспективные и человечные проекты. Задора вам и неиссякаемости красивых идей, не сбавляйте обороты! Пусть у вас на все хватает ресурсов и здравого смысла. Вы — сила! Для меня эта пятилетка была очень важным и интересным периодом жизни», — написала Яничек.

Напомним, Яничек была назначена на должность министра культуры 27 мая 2015 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области состоялись выборы губернатора. Уверенную победу на них одержал Александр Цыбульский, последние месяца руководивший регионом с приставкой «врио».