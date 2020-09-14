Милан, Италия, , 21:15 — REGNUM Лидер итальянской «Лиги» Маттео Сальвини не испытывает никакого беспокойства в связи с продолжающимися следственными действиями со счетами партии, об этом он заявил журналистам в понедельник, 14 сентября.

Следователи не смогут найти там никаких «русских» или иных незаконным обошлось полученных средств, потому что таких средств на счетах партии нет, сказал Сальвини.