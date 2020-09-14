Пекин, , 21:00 — REGNUM Китай официально поздравил Есихидэ Сугу с избранием на пост председателя правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП), сообщает 14 сентября Синьхуа со ссылкой на заявление официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня.

В послании подчеркивается готовность КНР совместно с новыми властями Японии работать над претворением в жизнь основных положений подписанных сторонами четырех политических документов, а также углублять сотрудничество в борьбе с анемией коронавируса.

Е. Суга, генеральный секретарь Кабинета министров Японии, возглавивший правящую партию, заменит на посту премьер-министра Синдзо Абэ, ушедшего в отставку по состоянию здоровья.