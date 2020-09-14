Париж, , 21:40 — REGNUM 15 сентября 273 депутата Национального собрания от партии «Вперед, Республика!», 46 депутатов от «Демократического движения» и 17 — от парламентской группы «Действовать вместе» проведут встречу с целью формирования союза для совместной деятельности во французском парламенте. Об этом в понедельник, 14 сентября, сообщает Le Monde.

Новое объединение представителей различных парламентских групп активно поддерживают премьер-министр франции Жан Кастекс и президент Эммануэль Макрон, что объясняется их стремлением укрепить свое большинство в парламенте в преддверии президентских выборов, до которых остается всего полтора года.

«Мы переходим к официальному оформлению того положения, которое существует уже полгода», — заявил лидер парламентской фракции «Демократического движения» Патрик Миньола. «Мы много работали с бывшим главой франции «Вперед, Республика!» Жилем Ле Жандром, чтобы определить наши точки соприкосновения и наши расхождения, чтобы затем перейти к переговорам с правительством», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, три депутата Национального собрания от партии «Вперед, Республика!» Кристоф Бланше, Перрин Гуле и Бландин Брокар объявили о своем переходе в парламентскую фракцию партии «Демократическое движение».

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