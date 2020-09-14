Рим, , 20:58 — REGNUM 66,9% римлян не поддерживают выдвижение действующей градоначальницы Вирджинии Раджи на новый срок, передает Termometro Politico в понедельник, 14 сентября, со ссылкой на собственное исследование.

Обратной позиции придерживаются 30,9% респондентов.

Выборы мэра Рима пройдут в 2021 году. Раджи — представительница популистского «Движения 5 звезд». До недавнего времени у этой партии (которая входит в правящую коалицию) было правило, в соответствии с которым ради сменяемости власти кандидатам от партии запрещалось занимать один и тот же пост более одного раза. В 2020 году после онлайн-опроса членов партии норма была отменена.