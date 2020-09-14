Пекин, , 20:45 — REGNUM Встреча в формате видеоконференция между руководством КНР и Европейского союза состоялась с участием председателя КНР Си Цзиньпина, федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Германия председательствует в ЕС), председателя Европейского совета Шарля Мишеля и главы Европейской экономической комиссии (ЕЭК) Урсулы фон дер Ляйен. Об этом 14 сентября сообщает Синьхуа, отмечая, что переговоры прошли в деловой и открытой обстановке.

Говоря о перспективах взаимодействия, китайский лидер подчеркнул, что его основой видит приверженность сторон принципам мирного сосуществования и многосторонних подходов, а также регулярности диалога и консультаций. Благоприятные условия для этого созданы расширением международного взаимодействия в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

Для этого стороны условились установить «зеленое» партнерство и цифровое партнерское сотрудничество. В ходе переговоров подписано соглашение о географических указателях.