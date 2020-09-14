Киев, , 21:48 — REGNUM Правительству Украины в проекте госбюджета на 2021 год «стоит попробовать» выйти на показатель 5% ВВП на здравоохранение, заявил вечером 14 сентября глава комитета Рады по вопросам здоровья и медицинской помощи Михаил Радуцкий.

Депутат отмечает, что 2021 год, «судя по тенденции увеличения количества инфицированных COVID-19», станет настоящим испытанием для украинской медицины — поэтому финансирование медицинской сферы должно быть для кабмина «абсолютным приоритетом».

Он также сослался на заявление президента Зеленского, который ранее отмечал, что бюджет медицинской сферы в следующем году должен базироваться именно на этом показателе в 5%.

«На программу медицинских гарантий предлагается выделить 123,5 млрд грн, что составляет лишь 2,74% ВВП. Однако расчеты дают значительно более высокую сумму, которая нужна для финансирования гарантированных услуг — 225,3 млрд грн», — заявил Радуцкий.

По словам главы комитета, без адекватного финансирования не приходится говорить о повышении зарплаты врачей и качества услуг, кроме того, правительству придется заниматься «тушением пожаров» и решать проблемы финансирования отрасли в ручном режиме.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня правительство Украины утвердило первый вариант госбюджета-2021 и передало его в Раду. СМИ сообщили, что министр здравоохранения Максим Степанов остался недоволен объемом средств, выделенным на медицину, и вступил в полемику с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Степанов заявил, что при этом варианте бюджета украинцы фактически должны лечиться за свой счет.