Ижевск, , 20:28 — REGNUM Средний показатель явки в единый день голосования в муниципалитетах Удмуртии свидетельствует о том, что выборы в республике прошли открыто, честно и легитимно. Об этом заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ Андрей Исаев.

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По его словам, на избирательные участки пришли жители республики, которым действительно было важно высказать свою жизненную позицию и поддержать того или иного кандидата.

«В ходе избирательной кампании я встречался с гражданами и понимаю, что многие наказы выходят за рамки города или республики и должны решаться на федеральном уровне. Они непременно лягут в основу предвыборной программы «Единой России» на 2021 год в Госдуму России», — заверил Исаев.

Парламентарий добавил, что жители республики могут стать соавторами партийной программы, подсказав решения для развития региона и страны.

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным итогам выборов депутатов гордумы Ижевска победу одержали 24 представителя «Единой России», пятеро — из КПРФ, трое — из ЛДПР, два самовыдвиженца и один кандидат из «Справедливой России».

Большинство «Единая Россия» получит и в гордумах Глазова, Сарапула, Воткинска и Можги.

На довыборах депутата Госсобрания республики по Буммашескому одномандатному округу победил Иван Черезов от «Единой России».