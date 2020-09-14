Сочи, Краснодарский край, , 20:17 — REGNUM Предоставление Россией нового кредита Белоруссии нельзя трактовать как вмешательство Москвы в дела Минска, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков по итогам переговоров президентов России и Белоруссии в Сочи.

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Отвечая на вопрос о возможности повторения сценария с кредитом, выданным Украине незадолго до свержения президента Виктора Януковича, пресс-секретарь отметил, что деньги предоставляются не Лукашенко, а братской стране, а потому о подобном говорить неуместно.

Песков также сообщил, что часть нового кредита будет использована белорусской стороной для рефинансирования ранее предоставленных заёмных средств, и часть — это дополнительные денежные средства.

Напомним, ранее сегодня на встрече президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи было объявлено, что Москва предоставит Минску новый государственный кредит в размере $1,5 млрд.