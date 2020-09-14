Москва, , 20:12 — REGNUM Чернобыльская АЭС не опасна, если в эту зону отчуждения «не лезть», заявил 14 декабря глава Росатома Алексей Лихачёв в эфире «Эха Москвы»

Чернобыльская АЭС Tiia Monto

Лихачёв напомнил, что чернобыльская зона продолжает содержать остатки радиоактивного заражения, но если не лезть туда, «Чернобыль не представляет угрозы ни для России, ни для соседних стран».

Напомним, авария на Чернобыльской АЭС (сейчас это территория Украины) произошла 26 апреля 1986 г. После этого на объекте проводилась ликвидация последствий. АЭС закрыли 15 декабря 2000 г.

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