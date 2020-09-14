Страсбург, Франция, , 20:15 — REGNUM Франция требует компенсации от Европарламента за отказ проводить следующее пленарное заседание в Страсбурге, передает Le Figaro.

Государственный секретарь Франции по европейским делам Клеман Бон заявил, что Париж надеется на скорое возвращение Европарламента из Брюсселя (Бельгия) в Страсбург и требует компенсации в виде проведения большего количества мероприятий в столице региона Эльзас.

«Мы изберем несколько вполне конкретных путей, чтобы Европейский союз мог четко продемонстрировать свою приверженность штаб-квартире в Страсбурге», — уточнил Бон в ходе пресс-конференции после беседы с видными деятелями города.

Как сообщало ИА REGNUM, в своем совместном коммюнике Бон и мэр французского города Страсбург Жанна Барсегян с сожалением заявили, что Европейский парламент не будет проводить в Страсбурге следующее пленарное заседание.

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