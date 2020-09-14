Сочи, Краснодарский край, , 19:56 — REGNUM

Надо помогать Белоруссии выбираться из той дыры, в которой она оказалась, потому что лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, что чего-то не сделал, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 14 сентября, комментируя переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи.

«Думаю, что на белорусском направлении наша страна находится сегодня в положении цугцванга. Это, к сожалению, касается не только внешней политики: оба варианта — и осуществление линии на объединение с Белоруссией, и прекращение этой линии — будут также иметь отрицательные последствия внутриполитического свойства. Тем не менее, надо помогать Белоруссии выбираться из той дыры, в которой она и мы вместе с ней оказались. Лучше, как говорится, жалеть о том, что сделал, чем о том, что чего-то не сделал.

Как же так получилось, что и положение в Белоруссии, и наши отношения с ней пришли к нынешнему незавидному состоянию? Уверен, что главная причина этого — тот факт, что в политике на этом направлении (как и на многих других) корпоративные интересы взяли верх над интересами государственными. Государственный интерес здесь заключался в том, чтобы продемонстрировать всему пространству бывшего СССР положительный пример воссоединения. Для этого надо было приложить особенные усилия, направить на эту работу особенные кадры с нашей стороны, сделать особенные жесты и принять особенные решения, способные привлечь подавляющую часть белорусской элиты на этот путь. Но этого сделано не было. Вместо этого пошли по пути, не выверенному ни экономически, ни политически, ни, тем более, культурно-исторически. В результате, упершись в своё время в сотни миллионов, теперь «легко» даём полтора миллиарда. С какой конкретной целью? Да и поможет ли?

Мой вывод из всего происходящего на белорусском направлении сводится к тому, что к умному и эффективному историческому действию нынешний российский правящий слой не просто не готов — он в нём не заинтересован. Между тем, новый «дранг нах остен» уже давно начался и набирает темп. Не хочу звучать пессимистично, но я не вижу факторов, которые помогли бы сегодняшней российской «элите» быстро набрать культурную и политическую силу. А с такой элитой мы точно скоро окажемся в аутсайдерах «, — отметил Михаил Демурин.