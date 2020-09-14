Ижевск, , 19:55 — REGNUM Глава Ижевска Олег Бемеметьев планирует принять участие в новом конкурсе на пост мэра города. Об этом он сообщил на своей странице в одной из социальных сетей.

Следите за развитием событий в трансляции: «Единый день голосования: итоги и комментарии — все новости»

Он пояснил, что срок полномочий главы города соответствует сроку полномочий гордумы, которая была переизбрана в ходе единого дня голосования, 13 сентября. Новый конкурс на должность главы Ижевска будут объявлен на первом заседании гордумы в новом составе.

«И я намерен участвовать в этом конкурсе, чтобы продолжать менять Ижевск к лучшему», — заключил Бекмеметьев.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий глава Ижевска Юрий Тюрин покинул пост по собственному желанию 3 мая 2018 года. Конкурсный отбор кандидатов на пост главы Ижевска назначался дважды — на 8 июня, а затем на 10 августа. В итоге с кандидатурой мэра удалось определиться лишь в октябре. Тогда Бекмеметьева, который ранее занимал пост главы Глазова, поддержали 37 из 38 депутатов гордумы Ижевска. Накануне конкурса политсовет регионального отделения «Единой России» принял решение поддержать Бекмеметьева в качестве кандидата на пост главы Ижевска.

Читайте также: Главой Ижевска стал экс-глава Глазова Бекмеметьев