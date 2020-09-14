Париж, , 19:50 — REGNUM Двадцатый президент Французской Республики Валери Жискар д'Эстен госпитализирован в Париже. Об этом сообщает 14 сентября телеканал BFMTV со ссылкой на свои источники.

Валери Жискар д’Эстен National Archives and Records Administration

Каких-либо подробностей о причинах госпитализации 94-летнего политика в сообщении не приводится.

Жискар д'Эстен занимал должность президента Франции с 1974 по 1981 годы (до 2002 года срок президентских полномочий в стране составлял семь лет). Баллотировался на второй срок, но потерпел поражение во втором туре выборов от социалиста Франсуа Миттерана. В последующие годы был избран членом Французской академии, участвовал в заседаниях Конституционного совета Франции.

В 2014 году д'Эстен выступил в поддержку воссоединения Крыма к Россией.