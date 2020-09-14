Киев, , 19:49 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о новой стратегии национальной безопасности страны.

Соответствующий указ Зеленский подписал сегодня, 14 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно информации офиса президента, новая стратегия разработана уже по поручению Зеленского и определяет основные направления государственной политики в сфере национальной безопасности.

Стратегия основывается на трех основных принципах государственной политики в сфере национальной безопасности: сдерживание; устойчивость; взаимодействие — развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего, с ЕС, НАТО и США.

Отдельно отмечается, что в документе учтены последние изменения ситуации в сфере нацбезопасности и обороны в связи с появлением новых факторов, в частности, с распространением COVID-19.

Конечной целью реализации стратегии является «утверждение свободной, богатой, безопасной Украины, в которой господствует право, где каждый может реализовать свои таланты и способности, где люди дышат чистым воздухом, пьют чистую воду и с которой свяжут судьбу их дети и внуки».