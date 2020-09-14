Киев, , 19:39 — REGNUM Андрей Богдан, занимая пост главы офиса президента Украины, вел себя слишком фамильярно в отношении Владимира Зеленского, особенно на людях, забывая при этом о субординации.

Об этом заявил бизнесмен и политик Геннадий Корбан в интервью изданию «Страна», материал опубликован 14 сентября.

«Когда они приехали в Днепр (Днепропетровск — ред.), после знаменитой поездки, в ходе которой заключили пари с (мэром города) Борисом Филатовым, они решили пройтись по набережной. И сделали остановку на ярмарке, где торговали едой, мороженым, сладкой ватой. И вот идут они через толпу людей, и в этот момент Богдан толкает президента в бок локтем и при всех громко говорит: «Вова, давай выпьем пива и сожрем шашлык». А вокруг много людей, журналисты. И как такое терпеть?» — привел пример Корбан.

По его словам, Богдан должен был стать при Зеленском или «вице-президентом», или «серым кардиналом», однако ему не удалось стать ни тем, ни другим.

«Утро начинал как «серый кардинал», а к вечеру становился вице-президентом. И наоборот», — заявил Корбан.

ИА REGNUM напоминает, что 9 сентября Богдан дал большое интервью длительностью порядка 4 часов журналисту Дмитрию Гордону, в котором сделал ряд громких заявлений относительно действий нынешней власти. После этого Богдана вызвали на допрос в качестве свидетеля в госбюро расследований, а бывший глава офиса заявил, что ему понятно, «почему так перепугался президент».