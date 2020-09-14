Загреб, , 19:35 — REGNUM 12 сентября после торжественного спуска хорватского флага в лагере Мармал в Мазар-Э-Шарифе в Афганистане было официально объявлено окончание участия двенадцатого хорватского контингента в миссии НАТО под названием «Resolute Support». Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik. hr 13 сентября.

После торжественной церемонии завершения военной миссии, в которой в участвовало сорок государств, больше не останется хорватских солдат.

Основная церемония спуска флага состоялась у памятника Эрейнхайн, построенном в память о всех погибших членах коалиционных сил в Афганистане, где располагаются флаги всех стран, участвующих в миссии.

Немецкий бригадный генерал Мейер отметил в своем обращении, что он гордится тем, что имел честь командовать хорватскими солдатами, поэтому он поблагодарил всех членов контингента за проделанную работу и профессиональное отношение к поставленным задачам.