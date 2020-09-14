Сунжа, Ингушетия, , 19:12 — REGNUM В Ингушетии подвели итоги выборов в городской совет муниципального образования «Городской округ город Сунжа». Явка на выборах составила 68,5%. Большинство избирателей проголосовали за кандидатов от «Единой России», сообщили 14 сентября в пресс-службе центризбиркома региона.

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Так, за единороссов отдали свои голоса 70,79% жителей Сунжи, наделенных правом голоса. За кандидатов от «Справедливой России» проголосовали 13,93% избирателей. На третьем и четвертом месте ЛДПР и КПРФ, за представителей которых отдали голоса 1123 и 715 избирателей. Обе эти партии преодолели 5%-ный барьер и допущены к распределению мандатов.

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