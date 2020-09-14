Сочи, Краснодарский край, 14 сентября 2020, 19:10 — REGNUM Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко завершились через четыре часа 20 минут после начала встречи, сообщает 14 сентября пресс-служба Кремля.
Отдельно указывается, что итоговых заявлений и церемоний подписания документов не последует.
Напомним, встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко проходила в Сочи на фоне продолжающегося в Белоруссии кризиса и управляемых из-за границы беспорядков и акций протеста.
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