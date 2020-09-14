Москва, , 18:59 — REGNUM Голословные обвинения в адрес России неуместны, заявил российский президент Владимир Путин в ходе переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном 14 сентября, сообщили в пресс-службе Кремля.

Алексей Навальный Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ходе беседы, которая состоялась по телефону по инициативе Парижа, обсуждался среди прочих и вопрос с мнимым отравлением российского блогера Алексея Навального.

«Владимир Путин подчеркнул неуместность голословных, ни на чём не основанных обвинений российской стороны в данном контексте», — говорится в сообщении.

Москва акцентировала внимание на необходимости выяснения реальных обстоятельств инцидента с Навальным и передачи Москве из Германии «биоматериалов, официального заключения по результатам взятых у Навального анализов».

Также российская сторона подчеркнула, что необходимо наладить с Германией совместную работу в рамках расследования «дела Навального».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия запросила материалы по так называемому отравлению Навального у Берлина в первые же часы его отправки в ФРГ. Никаких «доказательств отравления» Берлин Москве не предоставил.

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