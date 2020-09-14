Токио, , 19:36 — REGNUM Ёсихидэ Суга, которого 14 сентября выбрали новым президентом правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии заявил, что на руководящие посты в ЛДП и в Кабинет министров назначит людей, способных на реформы. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo.

На пресс-конференции через несколько часов после своего назначения Суга также сказал, что пока не принял решения относительно основных членов правительства премьер-министра Синдзо Абэ — заместителя премьер-министра с 2012 года, министра финансов, и бывшего премьер-министра Японии Таро Асо, а также генерального секретаря ЛДП Тосихиро Никая.

Напомним, новый лидер правящей партии почти наверняка станет премьер-министром страны. Это подтвердит голосование в парламенте Японии 16 сентября.