Токио, , 19:56 — REGNUM Новый лидер Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Ёсихидэ Суга заявил, что в настоящее время будет сложно распустить нижнюю палату парламента Японии для проведения новых выборов на пост премьер-министра страны. Об этом сообщает информационное агентство Jiji Press.

Ёсихидэ Суга Hruygo

Поскольку основной проблемой является борьба с распространением коронавируса и восстановление экономики, роспуск Палаты представителей и новые выборы отходят на второй план, считает Суга. Это ставит под сомнение заявления высокопоставленных чиновников о проведении выборов в ближайшее время.

Напомним, новый лидер ЛДП, которым 14 сентября стал Ёсихидэ Суга, практически гарантированно станет следующим премьер-министром Японии. Это будет подтверждено на голосовании парламента 16 сентября. Новый премьер-министр займет пост до конца срока полномочий Синдзо Абэ — сентябрь 2021 года.

Однако некоторые высокопоставленные чиновники предположили, что преемник Абэ воспользуется ростом популярности среди депутатов, который обычно наблюдается сразу после избрания, и быстро проведёт новые выборы премьер-министра, но уже сроком на 4 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября об этом говорил министр обороны Японии Таро Коно на онлайн-конференции, организованной Центром стратегических и международных исследований.