Мехико, , 18:36 — REGNUM Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор пообещал инициировать референдум для начала расследования коррупции бывших президентов и членов правительства, 14 сентября сообщает агентство Reuters.

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Инициативу проведения такого референдума в Мексике уже выдвинули гражданские активисты и политические партии, однако для объявления референдума «снизу» нужно собрать не менее 1,8 млн подписей.

Действующий президент Мексики неоднократно обвинял своих «неолиберальных» предшественников, в том числе окружение экс-президента Энрике Пенья Ньето, в коррупции и уничтожении мексиканской экономики.

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