Ульяновск, , 18:30 — REGNUM В Ульяновске подведены предварительные итоги голосования на выборах в городскую думу. Лидерство в парламенте сохраняет «Единая Россия», сообщается на сайте гордумы.

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По данным избирательной комиссии Ульяновской области, участие в голосовании на выборах депутатов столичного парламента приняли 105 353 избирателя, или 21,11% от общего числа жителей, имеющих право голоса. Напомним, на предыдущих выборах в гордуму Ульяновска явка составляла 27,66%.

По итогам голосования замещено 40 мандатов. В гордуме, подводя предварительные итоги, отмечают, что 36 депутатских мандатов получают представители партии «Единая Россия», один — «Коммунисты России», еще трое — самовыдвиженцы.