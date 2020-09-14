Вашингтон, 14 сентября 2020, 18:19 — REGNUM Два стратегических бомбардировщика ВВС США B-52H Stratofortress прошли над Чёрным морем западнее Крыма, сообщают 14 сентября мониторинговые авиационные интернет-ресурсы.
Стратегические бомбардировщики, способные нести крылатые ракеты с ядерными боеголовками, вылетели с авиабазы Фэрфорд на территории Британии, прошли в воздушном пространстве Украины к Чёрному морю, а затем взяли курс на полуостров Крым.
Около десяти минут они курсировали у морской границы РФ. В это же время над Чёрным морем летали два разведывательных самолета ВВС Британии Sentinel R.1.
Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября 2020 года стратегические бомбардировщики B-52H ВВС США впервые прошли через воздушное пространство Украины к границам Российской Федерации.
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