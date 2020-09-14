Киев, 14 сентября 2020, 18:20 — REGNUM Проект госбюджета Украины на 2021 год на внеочередном заседании правительства сегодня, 14 сентября, не поддержали два министра, а именно — глава минздрава Максим Степанов и глава министерства экологии Роман Абрамовский.

Заседание правительства Украины, 14 сентября 2020 года
Заседание правительства Украины, 14 сентября 2020 года
Kmu.gov.ua

Об этом вечером 14 сентября сообщило издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники в кабмине.

Как говорится в материале, Абрамовский аргументировал свою позицию тем, что проект госбюджета предусматривает в следующем году «ноль гривен» на природоохранные мероприятия.

Со Степановым дело обстоит сложнее — он потребовал на финансирование здравоохранения в период пандемии коронавируса 5% ВВП, отметив, что в первоначальной версии бюджета с, по его мнению, «дутыми доходами» на медицину предусмотрено лишь 4,2% ВВП.

По данным источников издания, Степанов во время заседания правительства отметил, что при таком варианте украинцы будут решать проблемы с медициной, в частности, коронавирусом, за свой счет, и призвал премьер-министра Дениса Шмыгаля прямо сказать гражданам об этом.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня на внеочередном заседании кабинет министров утвердил проект закона «О государственном бюджете Украины на 2021 год» и направил его на рассмотрение Верховной рады. Планируется, что депутаты могут рассмотреть документ уже 18 сентября. Представляя бюджет, в министерстве финансов Украины назвали главные показатели главного финансового документа страны на следующий год.