Санкт-Петербург, , 18:09 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга на фоне роста суточного количества заражений коронавирусной инфекцией и в ожидании второй волны пандемии пока не планируют ужесточения ограничительных мер. Однако и действующие пока запреты отменяться не будут.

Велосипедист в маске Дарья Драй © ИА REGNUM

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Об этом сообщил изданию «Фонтанка» 14 сентября вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин. По его словам, ситуация остается контролируемой и не требует принятия радикальных решений, как было весной 2020 года, во время начала пандемии.

«Пока никаких ограничений вводить не планируем. Подъем (заболеваемости) есть, но он ожидаемый в рамках эпидемии гриппа и пока не носит критичного характера», — пояснил позицию Смольного Евгений Елин.

Он признал, что план на случай второй волны эпидемии у властей имеется, однако конкретные параметры для принятия тех или иных ограничительных мер определять пока не стали, «потому что слишком большое количество нюансов и факторов».

Власти уповают на соблюдение перчаточно-масочного режима, вакцинацию от гриппа и наращивание возможностей системы здравоохранения.

При этом дальнейших послаблений уже принятых мер также ждать не следует, в том числе представителям бизнеса. Например, в части требований использовать обеззараживатели воздуха, защитные экраны и маски для сотрудников предприятий, контактирующих с клиентами и посетителями.

«Это несвоевременно. Мы не планируем повышать нагрузку, но для того, чтобы вводить льготные режимы и снижать уровень защиты, тоже не видим оснований», — резюмировал вице-губернатор.

Напомним, с 12 сентября в Петербурге произошло смягчений ограничительных мер: открылись театры, кинотеатры, фуд-корты и торговые островки в ТРЦ, разрешены массовые мероприятия для взрослых на свежем воздухе.

По данным оперативного штаба, в последние сутки в Петербурге зафиксировано 199 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии выявлено 39 475 случаев заражения. От COVID-19 скончались 2650 человек. Выздоровели 27 190 человек.

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