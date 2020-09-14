Москва, , 17:55 — REGNUM Всё, что происходит вокруг скандала с Навальным, является лишь одним из поводов для новых санкций Запада против России, заявил 14 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что если «не было бы Навального», политики Запада «придумали бы еще что-то» как предлог для введения антироссийских санкций.

Кроме того, Сергей Лавров отметил, что зарубежные политики «смеют сомневаться в профессионализме наших врачей, следователей», и такая позиция «начинает напоминать другие времена».

Глава МИД России подчеркнул, что такое «высокомерие и чувство собственной непогрешимости» в прошлом неоднократно создавало Европе большие проблемы.

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