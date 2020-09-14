Астрахань, , 17:48 — REGNUM В Астраханской области подвели итоги дополнительных выборов депутата облдумы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 12. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального избиркома.

Следите за развитием событий в трансляции: «Единый день голосования: итоги и комментарии — все новости»

Явка составила 27,05%, проголосовали 7 тыс. 493 человека.

По данным обработки итоговых протоколов наибольшее количество голосов набрал кандидат от «Единой России» Андрей Золотов. За него проголосовали 5 тыс. 95 человек, или 68,01% от общего числа зарегистрированных избирателей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Астраханской области 95 бюллетеней признали недействительными