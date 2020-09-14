Москва, , 17:46 — REGNUM У правоохранительных структур России нет законных оснований для возбуждения уголовного деля по инциденту с блогером Навальным, заявил 14 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире телеканала RTVI.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он подчеркнул, что российским законодательством для таких случаев предусмотрена процедура доследственной проверки, которая началась «сразу после этого инцидента».

«Возвращаясь к нашей доследственной проверке. Все зациклены на уголовном деле. Если бы мы прямо сегодня завели уголовное дело, но для этого у нас пока нет законных оснований, и именно поэтому 27 августа Генеральная прокуратура запросила правовую помощь у германской стороны», — подчеркнул глава МИД РФ.

Факт «отравления» Навального не подтвержден ничем, кроме голословных заявлений правительства Германии, напомнил Сергей Лавров.

«Если бы мы прямо сегодня завели уголовное дело (но для этого у нас пока нет законных оснований, и именно поэтому 27 августа Генеральная прокуратура запросила правовую помощь у германской стороны), что бы было предпринято с самого начала, когда это произошло? Опросили бы пилота, пассажиров самолета, врачей. Узнали бы, что врачи выяснили на этапе, когда Навальный был доставлен в омскую больницу, какие препараты использовались. Опросили бы тех, кто с ним общался», — сказал глава МИД РФ

«И все это было сделано: опросили тех пятерых, которые сопровождали его и участвовали в мероприятиях предыдущих дней до того, как А. Навальный сел в самолет; опросили тех, кто ожидал вылета в Москву из Томска и угощался с ним в баре, выяснили, что они заказывали, что он пил. Шестая сопровождавшая его дама, как вы знаете, сбежала. Говорят, именно она передала бутылку в немецкую лабораторию. Все это сделано», — подчеркнул Сергей Лавров.

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