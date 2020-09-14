Ростов-на-Дону, , 17:45 — REGNUM По итогам выборов в городскую думу Ростова-на-Дону «Единая Россия» получила 35 из 40 мест. Представители правящей партии набрали наибольшее число голосов избирателей.

Единая Россия Дарья Драй © ИА REGNUM

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Кресла депутатов городского парламента займут два кандидата от КПРФ и по одному — от ЛДПР, «Справедливой России» и «Коммунистов России».

ИА REGNUM отмечает, что, по данным областного избиркома, на выборах в городскую думу Ростова-на-Дону «Единая Россия» получила 49,87% голосов, КПРФ — 19,04%, ЛДПР — 11,01%, «Справедливая Россия» — 10,27%, партия «Коммунисты России» — 7,47%.