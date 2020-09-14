Курск, , 17:42 — REGNUM В дополнительных выборах депутата Курского городского собрания шестого созыва по одномандатному избирательному округу №5 одержал победу кандидат от «Единой России» Сергей Емельянов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального избиркома.

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За Емельянова проголосовали 77,42% избирателей, за Наталью Матвееву (ЛДПР) — 8,38%, за Алексея Макеева (КПРФ) — 6,63%, за самовыдвиженца Никиту Трубенко 3,28%, за Людмилу Олейникову («Справедливая Россия») — 2,46%.

В голосовании приняли участие 32,84% избирателей.

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