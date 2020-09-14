Брянск, 14 сентября 2020, 17:44 — REGNUM 100% бюллетеней обработано на выборах губернатор Брянской области. Итоговая явка составила 50,37%, победителем признан действующий глава региона Александр Богомаз, сообщили 14 сентября в пресс-службе правительства области.
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За кандидатуру Александра Богомаза («Единая Россия») проголосовали 71,7% избирателей.
Другие кандидаты закончили предвыборную гонку со следующими результатами: Андрей Архицкий (КПРФ) — 10,09%, Сергей Курденко («Справедливая Россия») — 8,2%, Дмитрий Корнилов («Гражданская платформа») — 4,3%, Сергей Чернышов («Казачья партия РФ») — 3,97%.