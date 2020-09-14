Москва, , 17:35 — REGNUM Западные страны в скандале вокруг Навального перешли все границы разумного и нарушили все приличия, заявил 14 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу RTVI.

«Что касается этой ситуации, мне кажется, наши западные партнеры просто перешли все приличия, рамки разумного», — сказал глава МИД РФ, комментируя ситуацию, складывающуюся вокруг Навального.

Ранее Сергей Лавров подчеркнул, что фактов и законных оснований для открытия уголовного дела по этой ситуации нет.

Кроме того, Лавров считает, что Москва имеет основания не верить Западу «на слово».

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Германии продолжает заявлять, что российский блогер Навальный, вывезенный в ФРГ с разрешения властей РФ, ранее был отравлен боевым ядом типа «Новичок» и требует от России объяснений по этому поводу.

Никаких фактов и доказательств этого «отравления» Берлин до сих пор не представил.

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