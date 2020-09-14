Москва, , 17:26 — REGNUM Для возбуждения уголовного дела по ситуации с блогером Навальным нет никаких оснований, а голословных обвинений для этого не достаточно, заявил 14 сентября глава МИД России Сергей Лавров.

Министр иностранных дел РФ подчеркнул, что Россия не может верить на слово Западу, чтобы без весомых доказательств открыть уголовное дело по ситуации с Навальным.

Напомним, правительство Германии заявляет, что российский блогер Навальный, вывезенный в ФРГ с разрешения властей РФ, был отравлен боевым ядом типа «Новичок», и требует от России объяснений.

Никаких фактов и доказательств этого «отравления» Берлин до сих пор не представил.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин рассказал, что требуется для прояснения ситуации с Навальным