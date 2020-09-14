Подгорица, , 20:00 — REGNUM 14 сентября на пресс-конференции председатель Государственной избирательной комиссии (далее — ГИК) Черногории Алексей Иванович заявил, что органы власти, отвечающие за реализацию избирательного законодательства, осуществляли свою работу прозрачно и без нарушений.

Как сообщает черногорское новостное агентство RTCG, Алексей Иванович также заявил, что ГИК Черногории определился с окончательными результатами выборов, которые состоялись 30 августа. Согласно данным результатам, партия правящая «Демократическая партия социалистов» набрала 143 515 голосов, заняв 30 мест в парламенте.

Коалиция «За будущее Черногории» получила 133 261 голосов или 27 мест в парламенте, коалиция «Мир-наша нация» — 51 298 голосов, или десять мандатов, а партия «Чёрное на белое» — четыре мандата или 22 679 голосов.

«Боснийская партия» получила 16 279 голосов или три места, социал-демократы — 16 761 голоса или три места в парламенте, «Социал-демократическая партия» — 12 835 голосов или два мандата», — заявил Алекса Иванович.