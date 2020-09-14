Симферополь, 14 сентября 2020, 17:24 — REGNUM Личный приём граждан прекращён в администрации Симферополя, сообщили 14 сентября в пресс-службе администрации города.
Сообщить о своей проблеме симферопольским чиновникам теперь можно либо в письменной форме по почте либо через почтовые ящики на входе в здание мэрии, по электронной почте. Также можно получить консультацию в профильном подразделении городской администрации по телефонам.
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Отметим, что в регионе существенно растёт число новых носителей коронавируса — ежедневно фиксируется в районе 70 случаев. Всего на 14 сентября в Крыму подтвержден 3301 случай заражения коронавирусом.