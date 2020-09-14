Кострома, , 17:20 — REGNUM Состав думы города Костромы после выборов 13 сентября обновился на 40%. Об этом со ссылкой на данные городского законодательного собрания сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дума города Костромы Наталья Диева © ИА REGNUM

По предварительным итогам, в думу прошли 29 депутатов от «Единой России, два представителя КПРФ, один член партии «Яблоко» и один самовыдвиженец. Из прежнего состава городского собрания свои депутатские мандаты сохранили 20 человек.

Список депутатов гордумы Костромы по округам выглядят следующим образом:

Округ No1 Анатолий Сотников — «Единая Россия»

Округ No2 Наталья Пашканова — «Единая Россия»

ОкругNo3 Максим Черствов — «Единая Россия»

ОкругNo4 Наталия Ковалева — «Единая Россия»

Округ No5 Наталья Васильева — «Единая Россия»

Округ No6 Александр Лаговский — «Единая Россия»

Округ No7 Андрей Махин — «Единая Россия»

Округ No8 Александр Дубов — «Единая Россия»

Округ No9 Семен Беляков — «Единая Россия»

Округ No10 Евгений Масленников — «Единая Россия»

Округ No11 Олег Богатырев — «Единая Россия»

Округ No12 Алексей Приставакин — «Единая Россия»

Округ No13 Александр Беленицин — «Единая Россия»

Округ No14 Андрей Кайдан — «Единая Россия»

Округ No15 Владимир Комиссаров — «Единая Россия»

Округ No16 Алексей Орлов — «Единая Россия»

Округ No17 Дмитрий Кудря — «Единая Россия»

Округ No18 Евгений Ступин — «Единая Россия»

Округ No19 Александр Шалаев — «Единая Россия»

Округ No20 Юрий Журин — «Единая Россия»

Округ No21 Татьяна Гачина — «Единая Россия»

Округ No22 Андрей Коновалов — «Единая Россия»

Округ No23 Евгений Зимняков — «Единая Россия»

Округ No24 Александр Егоров — «Единая Россия»

Округ No25 Нина Смирнова — «Единая Россия»

Округ No26 Михаил Елохин — «КПРФ»

Округ No27 Дмитрий Кузьмин — самовыдвиженец

Округ No28 Валентина Ульянова — «КПРФ

Округ No29 Николай Сорокин — «Яблоко»

Округ No30 Владимир Храмов — «Единая Россия»

Округ No31 Галина Дулина — «Единая Россия»

Округ No32 Сергей Сергейчик — «Единая Россия»

Округ No33 Любовь Бекенева — «Единая Россия»

По итогам выборов в седьмом созыве гордумы будут работать 33 депутата. Все они избирались как одномандатники. В шестом созыве думы было представлено 38 депутатов, 10 из них были избраны по спискам партий.

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