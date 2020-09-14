Кострома, 14 сентября 2020, 17:20 — REGNUM Состав думы города Костромы после выборов 13 сентября обновился на 40%. Об этом со ссылкой на данные городского законодательного собрания сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По предварительным итогам, в думу прошли 29 депутатов от «Единой России, два представителя КПРФ, один член партии «Яблоко» и один самовыдвиженец. Из прежнего состава городского собрания свои депутатские мандаты сохранили 20 человек.
Список депутатов гордумы Костромы по округам выглядят следующим образом:
Округ No1 Анатолий Сотников — «Единая Россия»
Округ No2 Наталья Пашканова — «Единая Россия»
ОкругNo3 Максим Черствов — «Единая Россия»
ОкругNo4 Наталия Ковалева — «Единая Россия»
Округ No5 Наталья Васильева — «Единая Россия»
Округ No6 Александр Лаговский — «Единая Россия»
Округ No7 Андрей Махин — «Единая Россия»
Округ No8 Александр Дубов — «Единая Россия»
Округ No9 Семен Беляков — «Единая Россия»
Округ No10 Евгений Масленников — «Единая Россия»
Округ No11 Олег Богатырев — «Единая Россия»
Округ No12 Алексей Приставакин — «Единая Россия»
Округ No13 Александр Беленицин — «Единая Россия»
Округ No14 Андрей Кайдан — «Единая Россия»
Округ No15 Владимир Комиссаров — «Единая Россия»
Округ No16 Алексей Орлов — «Единая Россия»
Округ No17 Дмитрий Кудря — «Единая Россия»
Округ No18 Евгений Ступин — «Единая Россия»
Округ No19 Александр Шалаев — «Единая Россия»
Округ No20 Юрий Журин — «Единая Россия»
Округ No21 Татьяна Гачина — «Единая Россия»
Округ No22 Андрей Коновалов — «Единая Россия»
Округ No23 Евгений Зимняков — «Единая Россия»
Округ No24 Александр Егоров — «Единая Россия»
Округ No25 Нина Смирнова — «Единая Россия»
Округ No26 Михаил Елохин — «КПРФ»
Округ No27 Дмитрий Кузьмин — самовыдвиженец
Округ No28 Валентина Ульянова — «КПРФ
Округ No29 Николай Сорокин — «Яблоко»
Округ No30 Владимир Храмов — «Единая Россия»
Округ No31 Галина Дулина — «Единая Россия»
Округ No32 Сергей Сергейчик — «Единая Россия»
Округ No33 Любовь Бекенева — «Единая Россия»
По итогам выборов в седьмом созыве гордумы будут работать 33 депутата. Все они избирались как одномандатники. В шестом созыве думы было представлено 38 депутатов, 10 из них были избраны по спискам партий.
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