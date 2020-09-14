Ростов-на-Дону, , 17:17 — REGNUM Кандидаты от партии «Единая Россия» победили на довыборах в Законодательное собрание Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном избиркоме 14 сентября.

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«На дополнительных выборах депутатов Законодательного собрания Ростовской области по Каменск-Шахтинскому одномандатному избирательному округу №5 победу одержал Андрей Шульгин, на выборах по Целинскому одномандатному избирательному округу №17 победил Владимир Филимонов», — уточнили в облизбиркоме, добавив, что оба представляют партию власти.

ИА REGNUM напоминает, что нарушений в ходе выборов в Ростовской области прошли без серьёзных нарушений. Победу в губернаторской гонке одержал действующий губернатор Ростовской области Василий Голубев, выдвинутый партией «Единая Россия».