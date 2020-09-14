Москва, 14 сентября 2020, 17:11 — REGNUM Госдума на пленарном заседании 15 сентября обсудит проект заявления в связи с 75-летием организации ООН. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 сентября, об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Флаг ООН
Флаг ООН
sanjitbakshi

«Открытие сессии Госдумы совпадает с открытием сессии Генассамблеи ООН. Мы видим, что США пытаются размыть роль ООН в мировых делах, возникают различные законодательные предложения», — отметил Слуцкий.

Кроме того, звучат предложения по реформе ООН.

«Мы по-прежнему считаем, что ООН должна остаться верхушкой мировой архитектуры XXI столетия. Сама ООН и ее институты, СБ, доказали свою эффективность: любые конфликты, которые идут вразрез с решениями Совбеза ООН, по сути, означают, что СБ взломан, такие попытки должны решительно пресекаться», — отметил парламентарий.

«Заявление говорит о нашей поддержке той ключевой роли ООН в мировых делах, которая, по сути, идет с окончания Второй мировой войны. Мир должен остаться многополярным с главенствующей ролью ООН», — подчеркнул Слуцкий.