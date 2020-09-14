Москва, , 17:11 — REGNUM Госдума на пленарном заседании 15 сентября обсудит проект заявления в связи с 75-летием организации ООН. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 сентября, об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Флаг ООН sanjitbakshi

«Открытие сессии Госдумы совпадает с открытием сессии Генассамблеи ООН. Мы видим, что США пытаются размыть роль ООН в мировых делах, возникают различные законодательные предложения», — отметил Слуцкий.

Кроме того, звучат предложения по реформе ООН.

«Мы по-прежнему считаем, что ООН должна остаться верхушкой мировой архитектуры XXI столетия. Сама ООН и ее институты, СБ, доказали свою эффективность: любые конфликты, которые идут вразрез с решениями Совбеза ООН, по сути, означают, что СБ взломан, такие попытки должны решительно пресекаться», — отметил парламентарий.

«Заявление говорит о нашей поддержке той ключевой роли ООН в мировых делах, которая, по сути, идет с окончания Второй мировой войны. Мир должен остаться многополярным с главенствующей ролью ООН», — подчеркнул Слуцкий.